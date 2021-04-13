一份工作若年薪破200萬元，卻始終乏人問津，問題出在哪？一名設計師分享收入明細，某名從事工程裝修的師傅，上個月僅休4天，月底結算總收入竟逾19萬元，羨煞許多網友。但這份工作老是找不到人，設計師大嘆缺工缺很大，「搞不懂一堆年輕人都不想學」。

仔細看完這張明細，由於採日結，師傅幾乎全月無休，每日工資6000元，好一點的7800元，也有10440元，甚至1萬2500、1萬3600元。工作地點在中部，最遠曾到過大台北地區的內湖、土城等地；南一點則是彰化員林。

原PO指出，這幾年缺工缺很兇，年薪兩百多萬的，仍有一堆業主搶著要，他無法理解為何年輕人都不想學？「我覺得做工程裝修的很有錢途，只是一般人覺得又髒又累吧？」

網友紛紛附和，直言現在年輕人不願從事勞力密集的工作，雖然工程裝修在技術上有門檻，但也不算太高，「肯學的人都有機會」。

師傅月休僅4天，月領超過19萬元。（翻攝爆廢公社）

(中時新聞網)