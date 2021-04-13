原PO與閨密的對話。（圖／播攝自Dcard)

沒想到女生對女生的身材要求如此嚴苛！一名女網友發文表示人，她日前逛街挑衣服，試穿一件衣服後便拍下照片傳給閨密們詢問意見，沒想到卻得到「有小腹」、「肚子肥」的回覆，讓她質疑「現在標準這麼嚴苛嗎？」，女網友們看到照片全暴動：「小腹在哪我怎麼沒看到」。

原PO 昨（12日）天在Dcard發文指出，因為她上半身比較瘦，下半身的小腹與腰看起來偏有肉，所以試穿看上的一件衣服時，就刻意將小腹縮到不能再縮，然後拍下照片傳給閨密們看，詢問對方意見：好看嗎？」、「看起來是不是很瘦」。

不過閨密的回覆卻讓原ＰＯ有點失望，一個回說：「還不錯啊！肚子有點肥」，另一個則回：「好像很瘦，但感覺有小腹」，二人都不約而同直指「有小腹」、「肚子肥」，讓原ＰＯ質疑「現在人對小腹的標準都這麼嚴苛嗎？」，儘管她原ＰＯ認為女生有點小腹很正常，但不知是否受到閨密意見的影響，最後還是沒想買下這件衣服，免得買了穿出門自暴其短。

許多女網友看到原ＰＯ的試穿照都為她抱不平，紛紛留言：「完全找不到小腹在哪」、「這是小腹沒錯，我的是大腹」、「小腹在哪我怎麼沒看到」、「女生最大的樂趣就是逼死另一個女生」、「我身邊的女生好像沒有小腹比妳小的」、「女生一定都會有小腹，這樣才有脂肪保護子宮，懷孕時保護寶寶」、「我之前45公斤上腹部平坦，但是下腹部子宮的位置也凸凸的，大概只有模特或體脂低的女生才會沒什麼小腹吧」。

(中時新聞網)