日本高球選手松山英樹將要從有錢人變成超級有錢人了，他稱霸奧古斯塔球場之後身價大漲，運動行銷市場看好他可以再賺進數億美元。松山英樹今年29歲，他是首位在美國名人賽封王的亞洲選手。美國名人賽的意義非凡，日本高球界歡欣鼓舞，首相菅義偉稱讚：「在這個艱困的時刻，他的勝利帶給大家勇氣。」

體育商業網《Sportico》引述業界專家Bob Dorfman的話：「排除受傷或其他提前終結職業生涯的意外狀況，我估計松山英樹在名人賽這一冠價值6億美元(約170億台幣, 657億日圓)，因為他的國民非常熱愛高球。」

日本境內的高球場數量高居世界第2，僅次於美國。松山英樹是日本球王，目前已擁有凌志(Lexus)、史力勝(Srixon)等代言合約，年收至少800萬美元。專家看好他每年代言費可以增加到2000萬美元，以30年計算下來就是6億美元。

BDA體育管理公司的桑德斯(Bill Sanders)說：「名人賽改變了一切。(松山英樹)學不好英語沒關係，姚明當初英語也不強。」桑德斯以過去的大客戶姚明為例，他指出全球企業都會明白投資松山英樹就可打入日本市場，就如他們投資姚明。他預期松山英樹成為東京奧運代言人。

大陸與日本的體育市場能量無窮，網球女將李娜曾是大陸收入最高的女子運動員，大坂直美則是去年全球收入最高的女子運動員。即使是沒有登頂過的男網好手錦織圭，每年也有千萬美元的代言合約。

(中時新聞網)