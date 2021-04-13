高雄仁武區一處鐵皮廠房13日凌晨遭人開槍尋仇案，警方初步了解，一名臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子隨後也加油添醋，引起許友人王男不滿，王致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男欲找王男尋仇，一群人分乘6部車衝撞鐵皮大門，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，所幸送醫後並無大礙；警方已逮捕1人到案，正積極逮捕其他共犯，全案擴大偵辦中。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區大灣里大景二街一處經營權利車買賣的鐵皮廠房遭6部自小客車到該處滋事，其中1部倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門開槍，一連開了10槍，造成19歲邱姓男子左側身中彈、24歲羅姓男子右側身中彈、24歲陳姓男子右大腿中彈及24歲劉姓男子左手臂中彈，送醫急診無生命危險。

高雄市警察局副局長陳書田說，警方以車追人，6部涉案車輛全面鎖定，目前已查獲2部車輛帶回採證中，並逮捕1名人犯偵訊中。

陳書田強調，槍擊案發生後，高雄市警方立即動員全體警力，持續一周查緝檢肅非法槍械，並針對非法組織聚合分子的活動場所及經營行業會全力掃盪，斷絕金流。

仁武分局警方呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，飲酒後更應保持冷靜，切勿有不理性的行為，警方對於暴力等犯罪滋擾行為行為都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

(中時 )