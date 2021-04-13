1.中鋼(2002)：3月營收368億，史上最佳，今早股價突破30關、達30.8元。
2.中鴻(2014)：漲多賣壓出籠，大舉回調逾5%。
3.聯電(2303)：毛利率高漲，高盛叫進，不理外資連兩日賣超，股價漲近4%。
4.車王電(1533)：區間整理多日，盤初放量越過前高、達74.3元，領漲汽車股。
5.歐買尬(3687)：3月營收年增26.91%，短均上揚，盤初股價疾拉漲停63.3元鎖死。
6.華邦電(2344)：DRAM第2季報價看漲，昨投信大舉買超23121，盤初觸及37元波段新高。
7.華紙(1904)：紙張第二季可能再漲15～20％，今早股價跳空漲停鎖死。
8.麗嬰房(2911)：外資自3月24日來持續偏多操作，昨股價突破短均糾結，今早續漲逾4.5%。
9.國泰金(2882)：首季大賺570.3億元再創高，買單持續進場，走高1%敲門50大關。
10.晶技(3042)：3月稅前獲利2.76億，寫歷史新高，多方強勢表態，大漲近8%。
11.嘉聯益(6153)：外資連買超3日，今早向上跳空一舉突破38元上方壓力，亮燈漲停。
12.帆宣(6196)：在手訂單創史上新高，今年營收高峰可期，120元具強勁支撐，早盤走揚1%。
13.志聖(2467)：半導體設備業績靚，買單湧進對抗外資賣超，漲幅逼近4%。
14.基士德-KY(6641)：股利題材支持底部有撐，今早奮力反彈近半根漲停板，拚回80元。
15.聯發科(2454)：3月、Q1營收超預期，外資續讚喊買，早盤上揚漲逾2%。
16.虹揚-KY(6573)：上月營收年增近5成，Q1年增逾七成，股價上攻逾5%。
17.義隆(2458)：產品線全面漲價，激勵晨盤上漲逾4.5%，站穩200元、成功突破前高。
18.榮星(1617)：3月營收年增61.23%，股價一度觸及17.6元漲停價、短波高點。
19.圓剛(2417)：營收利多、高殖利率，外資終止連4日賣超，股價漲逾3%，觸及5個月高價。
20.敦泰(3545)：不畏法人賣超，營收飄香吸引多方，晨盤翻紅力漲近9%，反彈重返200元關。
21.宏達電(2498)：獲外資連7買，早盤一度上攻3%，衝上今年最高。
22.慧智(6615)：3月營收創新高，擬配息1.4元，連兩日亮燈攻頂，登半年高。
23.彬台(3379)：3月營收年增5.89倍，今跳空鎖漲停，登半年高峰。
24.茂迪(6244)：新納富櫃50指數成分股，早盤放量奔漲停，衝上今年高點。
25.正峰(1538)：3月營收為0.29億元，年增43.48%，激勵連兩日亮燈漲停，重返10元票片。
26.元晶(6443)：新疆制裁迎轉單題材，太陽能族群早盤熱烘烘，早盤帶量強漲8%，穩在高檔。
(時報資訊)
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