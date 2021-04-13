全台水情拉警報，有300多年歷史的台南知名古寺「赤山龍湖巖」的湖水首次發生見底慘況，民眾表示，裡頭的魚蝦都已死光，寺廟環水美景已不復見，過去從未見過這樣的景象，還有人說之前有湖水的時候，湖裡的魚超多，吸引很多民眾來餵魚，賣魚飼料的小販甚至會為了搶生意吵架，如今什麼都沒有了，另外，也有民眾目擊現場有相關人員，正在湖裡打撈魚群，令她難過地呼籲「希望大家節約用水」。
台南「赤山龍湖巖」有300多年歷史，因寺廟背山又三面環水，讓古寺看起來像是湖中的一座島，當夕陽西下時，映照在湖面的陽光反射，讓寺廟金光閃閃，而到夜間月亮升起，平靜的湖水有如鏡子倒映著月亮，日夜都有不同風景，讓「赤山龍湖巖」成為當地知名景點。
不過，近日有民眾發現，「赤山龍湖巖」近10公頃的湖水已幾近乾涸，百年來從未露出的湖底也首次曝曬在大太陽下，湖底的魚蝦翻肚身亡，少部分仍靠著僅剩的湖水呼吸，相關人員趕緊將魚群打撈上岸，以免活活乾死，拍下這幕的陳小姐表示，「看到真的感到很難過，台灣真的缺水很嚴重，希望大家幫忙節約用水，珍惜水資源」。
另外也有民眾表示，之前湖水滿的時候，湖裡的魚很多，民眾來玩都會順便餵魚，因此湖邊長期聚集一些賣魚飼料的小販，由於生意不錯，甚至會發生為了搶客人吵架的事件，但如今湖水乾涸，魚活不成，小販的生意也沒了。
(中時新聞網)
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