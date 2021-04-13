綜合多方網路新聞，蘋果（Apple）有機會在今年春季發表的新品，包含了新款Apple TV。據了解，這一款新品有望升級遙控器、處理器，並具備更大的儲存容量。但或許這樣你還覺得吸引力不足！？根據財經外媒報導，蘋果正在研發一款功能上更為強大的Apple TV，進一步整合了HomePod音箱的各種特性！

據了解，蘋果在2020年統一了HomePod以及Apple TV的工程研發團隊。其最終目的為何，或許還不得而知。但財經外媒記者Mark Gurman指出，蘋果正在研發一款功能更為強大的Apple TV，整合了HomePod音箱的特色，也就是說除了原本Apple TV可線上收看電影、影集、玩遊戲等功能外，也將具備智慧音箱播放音樂與透過Siri控制的功能。此外，報導指出這款Apple TV還將具備攝影鏡頭，也就是有機會實現視訊通話的功能。

據悉，整合HomePod的新款Apple TV，目前仍處於早期研發的階段，也就是說短時間內發表的機率不高。但按著常例更新的Apple TV，應該是有機會近期亮相的新品之一。關於新Apple TV處理器，爆料者 LeaksApplePro （@LeaksApplePro）在2月份推文指出，將會採用A14處理器，跟Jon Prosser（@jon_prosser）指出將會採用A12X說法不一致，前者很明顯在GPU性能上更為領先；另外針對遙控器，有說法指出遙控器將會支援最新的「尋找」（Find My）功能，幫助使用者可以找到被亂放的遙控器。此外也有傳出蘋果可能會推出Apple TV專屬的遊戲手把，來提升使用者藉由Apple TV玩遊戲的體驗。

Apple TV:

A14

Redesigned remote

4K

November 2021 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) February 10, 2021

New Apple TV 4K with A12X - 64GB/128GB ready to ship. 👀



Codename: Neptune T1125



Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂



I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020

除了新一代Apple TV之外，包含新款iPad Pro、iPad mini，以及AirTag（暫定名稱，指蘋果自行研發的藍牙防丟器）都持續傳出有機會在春季亮相。而先前財經外媒曾指出，新一代iPad Pro將會在4月份發表，有興趣的果粉可以多多期待。

(科技)