你是否有一個難以忘懷的前任？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，如果曾經和雙魚座、天秤座、水瓶座、天蠍座交往，分手後會忘不了他，並不是真的想和他復合，而是跟他戀愛的過程太刻骨銘心，讓人久久難以釋懷，對他念念不忘。

▍第四名：雙魚座

敏感的雙魚座在愛情裡總是缺乏自信，習慣躲避和退讓，但這種特質反而為雙魚座吸引了不少桃花，化被動為主動。和雙魚熟悉的人都會忍不住對他產生憐愛的感覺，甚至要求自己對他更好。因為雙魚座言行舉止總是帶著一絲天真的理想主義，這種與世無爭的單純，會激起男性的保護慾和女性的聖母心。在一段親密關係裡，雙魚座看似是弱勢的一方，實際掌握了真正的話語權，因為喜歡的最高境界是心疼。即使分手，很多人一回想起雙魚座，瞬間就被戳到了心裡最柔軟的部分。

▍第三名：天秤座

同樣是風象星座，相對來說，天秤座不像雙子和水瓶那樣飄忽不定、難以捉摸。他們情緒更穩定，性格更明朗。拋開天秤座「盛產高顏值」這點不說，「明事理、懂得體諒他人」的特質，才是天秤座在一段戀愛關係裡最與眾不同，也最讓人難以忘懷的地方。他們通常不會引發爭執，而會解決問題，很少為了小事沒完沒了。比如臨時有事不得不放他鴿子，他們大概只會回你「沒關係，你先忙，改天再約」非常善解人意。此外，他們也很擅長安撫對方的情緒，會在另一半傷心、沮喪、衝動時耐心陪伴與開導。

這些看似不起眼的讓步和體諒，其實增加許多戀愛的甜蜜感，也會讓人在分手後無數個瞬間，想起他們恰到好處的溫柔，就像炎炎夏日吹過的一陣涼風，令人留戀。

▍第二名：水瓶座

水瓶座最讓人難忘的，其實不是他們身上的特立獨行，而是那種似有似無的疏離感。剛開始接觸一個人的時候，他們顯得熱情又健談，總是會順著對方的性格、喜好，去包容、和遷就。熟悉了以後，你會打開一個全新的水瓶座。

他們有著自己的小小世界，個性也在冷漠和熱情之間交替，自我卻不至於偏執。因為不按牌理出牌，很擅長給另一半製造奇奇怪怪的小浪漫，只屬於這段感情的小浪漫，每個戀人都好像了解他，又好像不夠了解他，哪怕在分開很久以後的某一天，嚐到過去約會一起吃過的小吃，開始思考「他究竟是一個怎樣的人？」

▍第一名：天蠍座

和天蠍座談戀愛的感覺就像在坐雲霄飛車，會不遺餘力的去愛一個人，也會不遺餘力的去攻擊一個人。一下讓你感覺自己被愛包圍，一下又讓你低落到谷底。在這種情緒拉扯下，一步步拉近兩人的關係。甚至可以說，只有不斷刺激另一半，天蠍座才能找到自己的價值和意義，證明這段感情足夠深刻。

或許和天蠍座談過戀愛，體驗過那種巨大的情緒起伏，再去開始一段新戀情，始終都會覺過於平淡，少了一些刺激，甚至懷念那種激烈的虐心感。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)