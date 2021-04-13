歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今天跨越暗黑里程碑，病歿人數突破百萬大關。世界衛生組織警告，儘管各界為遏止疫情蔓延付出巨大努力，但染疫人數仍呈指數級增長。

法新社彙整的官方數據顯示，截至今天格林威治時間18時30分（台灣13日凌晨2時30分），歐洲52國的病故人數至少達到100萬288人。

世界衛生組織（WHO）主管新型冠狀病毒疫情的流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說：「我們現在正處於疫情關鍵時刻。」「疫情軌跡正呈指數級增長。」

她對記者說：「疫情爆發迄今16個月，在已採取可靠防疫措施的情況下，這不是我們希望看見的結果。」

據報導，新型冠狀病毒已在全球奪走超過290萬條人命，近1億3600萬人確診染疫。

儘管歐洲這個全球疫情最嚴重的地區傳出令人心碎的消息，病故人數高居全球第5的英國今天仍在採取嚴格防疫措施的幾個月後首次鬆綁限制，讓人們得以享受自由滋味，無論是到露天酒吧喝一杯，或在餐廳戶外空間用餐，也可以上髮廊整理造型。

旅宿業者波特（Louise Porter）告訴法新社：「能夠再次見到大家，見到所有人，真是太好了！」

「就跟其他人一樣，我們的生活被疫情攪得天翻地覆。」

除了酒吧、餐廳和髮廊，英格蘭的室內健身房和游泳池也都獲允重新開放。

英國一度是疫情最嚴重的歐洲國家，在成功推動疫苗接種計畫搭配若干封鎖措施後，英國病亡人數和確診病例較1月大減95%和90%。

義大利也曾是歐洲疫情震央，羅馬今天再見數百群眾走上街頭，抗議防疫封鎖措施。

法國如今成為歐洲染疫人數最多的國家，當局擴大疫苗接種範圍，為疲憊不堪的居民增添了樂觀情緒。法國目前已開放55歲以上者施打COVID-19疫苗。

此外，另一個振奮人心的消息是，臨床試驗結果顯示，雷傑納隆藥廠（Regeneron）用來治療COVID-19的抗體療法也有助預防感染。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100413

(中央社)