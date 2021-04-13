高雄岡山昨發生火警，燃燒產生刺鼻惡臭，消防局獲報趕往救災。高雄市環保局在臉書發文稱，目前高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，請市民朋友安心。消息一出，遭國民黨高雄市議員李雅靜痛批，市民正忍受刺鼻惡臭味之際，環保局卻在此刻表示空氣品質良好，是在哈囉嗎？

高雄岡山區昨（12日）發生廢棄物火警，令北高雄的空氣充滿燃燒塑膠的氣味。高雄市環保局也隨即在臉書發文指出，發生火警的是大寧股份有限公司，風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響擴散至仁武區鳳仁路附近，目前廠區二部怪手配合消防局水線加速處理，全力撲滅火勢中。

環保局同時又指出，根據環保署空氣品質測站資料顯示，目前高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，請市民朋友安心。

對此，李雅靜今（13日）在臉書發文表示，昨晚岡山區一處掩埋場發生火災，燃燒產生刺鼻惡臭，飄散擴及仁武、大社甚至鳳山區附近。刺鼻惡臭味引發市民朋友在網路上一片罵聲，環保局卻在此時貼文表示目前高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，請市民朋友安心。

李雅靜直言，她拜託市府團隊能貼近民意，市民正忍受刺鼻惡臭味之際，環保局卻在此刻表示空品良好，是在哈囉嗎？難道是請民眾安心的吸好吸滿嗎？她更批評，前不久的治安滿意度，明明全國人民都感受到高雄治安的不平靜，警察局硬要找尋有利的數字來美化做成大內宣自嗨，難道治安能在自嗨之後就能變好嗎？她認為民眾的切身感受，才是最真實的民調！

(中時新聞網)