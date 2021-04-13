台中市政府警察局第四分局南屯派出所副所長周明勳，昨日受到楓樹里陳伯仲里長的邀請，於楓樹里大田社區治安座談會分享警方近期的工作重點，周明勳透過詼諧的講述方式逗得現場阿公、阿嬤笑得合不攏嘴，並透過實際的案例分享和與會民眾互動，深入淺出地回應並解答長輩們的各種提問，讓楓樹里的鄉親在歡樂的氣氛中建立正確的犯罪預防及交通安全觀念。

警方指出，南屯派出所巡佐程清智則是前往向心里蕭惠丰里長所主辦的向心里里工作會報暨鄰長會議，向在座的鄰里長宣導防竊、反毒、反詐騙的觀念，希望透過鄰里長為民服務的過程中，協助傳達犯罪預防觀念，以加強民眾防範犯罪意識、減少民眾被害機會，並且鼓勵鄰里居民守望相助，一旦發現社區內有可疑人、事、物可立即通報派出所，透過警民攜手合作，預防犯罪於無形，共同守護社區之治安。

南屯派出所長江松泳表示，治安與交通一直是警察著重的兩大重點工作，透過深入社區及各年齡族群的宣導，期待能夠發揮「預防勝於治療」的效果，讓民眾更加明白警方對於執行反詐騙、安居緝毒等政策的決心與用心，凝聚警民對治安與交通工作之共識，齊心努力讓社會更加平和。

(中時 )