昆凌和周杰倫婚後育有一對寶貝兒女，不過相當夫妻倆相當保護孩子隱私，從未讓他們正面示人，多是以背影出鏡或用可愛圖案遮住眼睛，近日，她帶著兒女參加障礙賽，4歲兒小小周Romeo「正面」也罕見曝光，讓網友驚呼就像縮小版的周杰倫。

昆凌帶著兒女參加斯巴達小勇士障礙賽，只見女兒小周周Hathaway架式十足，不僅攀爬障礙物，還輕鬆推翻輪胎，努力認真闖關，讓媽媽看了驕傲又感動，直呼「我小看他們了，以他們為榮」。

昆凌帶寶貝兒女參加障礙賽。(圖／翻攝自IG)

而綁著馬尾的小周周背影超像昆凌，讓網友也大讚「好可愛」、「孩子們太厲害了」、「背影好像媽媽」，昆凌也曬出一張4歲兒小小周的超近正面照，雖然有後製遮住眼睛，但還是能看出輪廓。

網友也表示小小周鼻子和嘴巴太像爸爸，宛如縮小版的周杰倫，相當可愛，「簡直就是小昆淩和小杰倫。近來因為疫情關係，周杰倫也暫時中斷巡演計劃，因此多了時間能陪伴家人，夫妻倆也經常帶著兒女出遊，一家四口感情相當幸福。

其實，昆凌和周杰倫婚後，就不吝於在社群網站放閃，羨煞不少人，她也曾透露夫妻倆維繫感情的秘訣，就是把「生活過得有趣」，她表示周杰倫會陪她做很多新鮮事，兩人相處就像孩子一樣，充滿了玩心與樂趣。

(中時新聞網)