美國明尼蘇達州女警誤把手槍當電擊槍、開槍錯殺20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）。

美國明尼蘇達州發生警察誤把手槍當電擊槍、開槍錯殺非裔男子萊特（Daunte Wright）的遺憾事件，男子的死因已被判定為兇殺，女警身份也公開，是一名有26年資歷的資深女警，不過律師指出，根據明州當地法律，開槍誤殺的女警不會被控犯罪。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，明尼蘇達州布魯克林中心（Brooklyn Center）警方11日攔下駕駛過期牌照SUV的20歲非裔男子萊特，此外警方也發現車上的後照鏡非法懸掛空氣清新劑，根據當地法律，駕駛不得在後照鏡上懸掛任何物品。

The officer who shot and killed Daunte Wright during a traffic stop was identified as Officer Kim Potter, who has been with the department for 26 years, according to the Minnesota Bureau of Criminal Apprehension https://t.co/pfWa3RmPjO — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 13, 2021

不過在攔檢過程中衝突升溫，一名女警拔槍射殺了萊特，布魯克林中心警察局昨（12）日公布女警隨身攝錄機畫面，強調女警誤把電擊槍當成手槍，才會錯殺萊特。

明州刑事偵查局（Bureau of Criminal Apprehension）隨後也公布犯錯女警身份為波特（Kimberly A. Potter），是有26年資歷的資深女警，事發後，警局已讓她休假。據「財經內幕」（Business Insider）報導，波特22歲就拿到警察執照。

The "officer" who murdered #DaunteWright is Kimberly Potter, who has been with the Brooklyn Center Police Department for 26 years.



Do you believe after 26 years in law enforcement, this woman didn't know the difference between a taser and a gun?#WhenKarensKill pic.twitter.com/M4Ceqhqsla — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) April 13, 2021

經鑑定後，明州漢尼本郡（Hennepin County）昨日公布萊特死因為兇殺，胸口中一槍。

不過美媒CNBC報導，律師指出，這起遺憾事件並不會讓開槍誤殺的波特被控犯罪，民權律師韓德森（David Henderson）昨日表示，女警工作上所犯的錯誤達到無法挽回的程度，應該被立即解僱，但是在現行明州法律規範下，並不能以犯罪起訴女警。

他建議警方應該進一步採取措施防止類似事件再度發生，例如如果警察執勤時無法分辨手槍及電擊槍，應該重新檢討是否還有必要配戴電擊槍。

(中時新聞網)