美國明尼蘇達州發生警察誤把手槍當電擊槍、開槍錯殺非裔男子萊特（Daunte Wright）的遺憾事件，男子的死因已被判定為兇殺，女警身份也公開，是一名有26年資歷的資深女警，不過律師指出，根據明州當地法律，開槍誤殺的女警不會被控犯罪。
綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，明尼蘇達州布魯克林中心（Brooklyn Center）警方11日攔下駕駛過期牌照SUV的20歲非裔男子萊特，此外警方也發現車上的後照鏡非法懸掛空氣清新劑，根據當地法律，駕駛不得在後照鏡上懸掛任何物品。
不過在攔檢過程中衝突升溫，一名女警拔槍射殺了萊特，布魯克林中心警察局昨（12）日公布女警隨身攝錄機畫面，強調女警誤把電擊槍當成手槍，才會錯殺萊特。
明州刑事偵查局（Bureau of Criminal Apprehension）隨後也公布犯錯女警身份為波特（Kimberly A. Potter），是有26年資歷的資深女警，事發後，警局已讓她休假。據「財經內幕」（Business Insider）報導，波特22歲就拿到警察執照。
經鑑定後，明州漢尼本郡（Hennepin County）昨日公布萊特死因為兇殺，胸口中一槍。
不過美媒CNBC報導，律師指出，這起遺憾事件並不會讓開槍誤殺的波特被控犯罪，民權律師韓德森（David Henderson）昨日表示，女警工作上所犯的錯誤達到無法挽回的程度，應該被立即解僱，但是在現行明州法律規範下，並不能以犯罪起訴女警。
他建議警方應該進一步採取措施防止類似事件再度發生，例如如果警察執勤時無法分辨手槍及電擊槍，應該重新檢討是否還有必要配戴電擊槍。
文章來源：Daunte Wright was stopped for expired plates, but driving while Black may have been his 'crime'
文章來源：Officer who fatally shot Daunte Wright can’t be charged with a crime under Minnesota law, attorney says
(中時新聞網)
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