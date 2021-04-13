為提供用戶以更愉悅的智慧型手機使用體驗，Motorola近期在台發表兩款moto g系列手機：moto g10和moto g30。Motorola g系列以中階親民價位，提供用戶良好手機性能，在不花大錢的前提下獲得可靠的手機體驗。moto g30提供幻影黑、晴空白款式，建議售價7,990元；moto g10提供極光灰、珍珠粉款式，建議售價5,990元。

Motorola亞太區平板及智慧型裝置 田曉坤 總經理表示：「2020年加速了世界迅速變化，對科技的轉變也更加快速。Motorola始終關注消費者需求，於充滿不確定的一年裡更致力提供頂尖技術。Moto g系列一直以來都是Motorola 最暢銷的系列，自2013年推出至今全球總銷量已突破1.25億隻。本次推出的moto g10與g30除了承襲moto g家族以中階價位的提供優質體驗感受的使命，並加強各產品功能，以為客戶提供超值性價比為目標。」

【moto g30 64MP四攝鏡頭讓你成為鎂光燈焦點】

moto g30擁有6GB的RAM記憶體，搭載Snapdragon 662 八核心處理器，讓用戶自在編輯、快速共享、流暢享受遊戲和影片的片刻時光。搭配6.5吋Max Vision HD+螢幕，具備90Hz螢幕更新率，可提供更流暢的觀看效果；內置128GB儲存容量， 還可外接microSD記憶卡，再增加512GB儲存空間。

moto g30搭載64 MP超高解析度四攝鏡頭，從各角度提升照片品質。 四合一畫素技術能提高4倍感光度，可確保照片清晰明亮，或者也可切換到夜拍模式，以更清晰和精準的色彩獲得逼真的照片。與傳統的78度鏡頭相比，118度的超廣角鏡頭，增加了4倍的容納量，更完整捕捉生活；使用微距鏡頭可更接近拍攝對象約4倍，更可捕捉微小細節。 使用深度感應器可調節照片背景的模糊強度，以獲得專業的人像模式。 加上前置的13 MP自拍相機，無論白天還是黑夜、聚會或獨處時光，都能捕捉到最吸睛美照。

moto g30充足的5000 mAh電池，滿足長時間在外無法隨時充電的用戶，更具備有 TurboPower 20快充充電器，只需花費20分鐘即可擁有長達12個小時的電量，讓你告別充電時的漫長等待。

moto g10極光灰。（Motorola提供／黃慧雯台北傳真）

【moto g10超親民價格 擁有超高水準性能體驗】

moto g10搭載Snapdragon 460八核心處理器，配備4GB RAM記憶體。配置128GB的內置儲存容量，更可外接microSD卡增加512GB的儲存空間。moto g10同樣具備5000mAh大電量。

moto g10擁有48 MP四攝鏡頭相機，48 MP主鏡頭擁有四合一畫素技術和夜拍模式，可於夜間拍攝清晰低光圖像；118度超廣角鏡頭、微距相機與深度感應器等功能，讓照片無論是擴大範圍或捕捉細節都能輕鬆自如。

moto g10搭載6.5吋Max Vision HD+螢幕，採用 20:9 黃金顯示比例，與極窄邊框設計，並具有靈敏觸控、點擊或滑動體驗，提供用戶無與倫比的使用感受。

(科技)