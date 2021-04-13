不受隔夜美股表現疲弱的負面影響，恆生指數開漲104點，為28,557點，國企指數開高29點，為10,903點，至於科技指數也漲5點，為8,175點。大盤愈走愈高下，恆生指數目前為28758.8點，上漲305.52點，漲幅1.07%。國企指數(H股)為10965.42點，上漲90.59點，漲幅0.83%。

因違反反壟斷法的阿里巴巴，似乎已走出遭罰鉅額款項陰霾，股價在隔晚美股ADR飆升逾9%後，13日開盤時一度大漲超過3.5%為240港元，是目前早盤中表現最佳大型股。

阿里也公布，旗下螞蟻集團將申請設立金控，以便讓金融業務全納監管中。市場也樂觀預估，螞蟻可望早日重啟上市之路。

相較阿里巴巴，其他大型科網族群就平淡許多。京東跌1.3%，美團再跌0.6%，騰訊與快手平盤整理，小米漲0.2%。

至於金融股則個股表現，匯豐控股漲1.1%，友邦保險漲0.8%。同時，香港交易所，中國平安，工商銀行及建設銀行均跌0.1%至0.2%不等。

而生醫股疲弱，中國生物製藥與石藥集團分別跌1.5%與1.2%，是表現最差的兩檔大型股。

(時報資訊)