宜蘭知名網紅拍照景點粉鳥林發生釣客落海失蹤意外。一名黃姓男子昨（12日）前往鳥林漁港垂釣，但是遲遲未歸，妻子打電話後也沒人接聽，擔憂丈夫落海發生危險，今天清晨立刻向警方報案協尋，警消獲報後立即派員前往垂釣地點搜索，當地海巡人員派員搜救，但是卻只發現黃男的漁具與車輛遺留在現場，但是卻沒有發現黃男蹤影，海巡人員上午已擴大陸上搜救範圍，並派海巡隊在海面搜尋。

(中時新聞網)