快訊》東澳粉鳥林1釣客疑落海失蹤 海巡全面搜救 10:392021/04/13 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東澳粉鳥林1釣客疑落海失蹤，海巡全面搜救。(第一岸巡隊提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭知名網紅拍照景點粉鳥林發生釣客落海失蹤意外。一名黃姓男子昨（12日）前往鳥林漁港垂釣，但是遲遲未歸，妻子打電話後也沒人接聽，擔憂丈夫落海發生危險，今天清晨立刻向警方報案協尋，警消獲報後立即派員前往垂釣地點搜索，當地海巡人員派員搜救，但是卻只發現黃男的漁具與車輛遺留在現場，但是卻沒有發現黃男蹤影，海巡人員上午已擴大陸上搜救範圍，並派海巡隊在海面搜尋。 史話》劉良昇專欄／中海艦「刀下留艦」解甲歸田 海納百川》歧視亞裔非美中衝突主因（衣冠城） (中時新聞網) #東澳 #釣客落海 #搜救 #粉鳥林 #海巡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》成就美元霸權不是石油（胡海鷗） 11:162021/04/12 海納百川 張競》解放軍軍機繞臺活動的思考盲點 15:292021/04/11 政治 海納百川》反向思考布林肯的話（王良言） 17:442021/04/12 海納百川 文大國發所》遼寧號航母戰鬥群進出第一島鏈的研判（陸文浩、周陽山） 10:002021/04/10 尚青論壇 海納百川》邱國正更應思考避戰之方（譚再利） 10:002021/04/13 海納百川 大甲媽10萬信徒遶境超震撼 空拍照「一片人頭海」 09:492021/04/11 生活 飛官羅尚樺公祭 妻抱小熊泣別丈夫 04:102021/04/11 地方新聞 瘋狂女粉闖私宅林凡心驚驚 04:102021/04/10 娛樂新聞 有感寵媽咪 台南晶英母親節住房可享專人洗頭、腳底按摩 10:322021/04/12 生活 海樂影業Q2電影、演藝活動齊發 17:222021/04/12 財經 《台北股市》盤中焦點股：華紙、開發金、長榮、萬海、台聚、高端疫苗 10:172021/04/12 財經 社會熱門新聞 妻全家輪流寄生主臥房 悲情夫睡客廳6年怒嗆：房子我買的 - 社會 女穿性感睡衣 騎車奔馳曬火辣身材 意外曝年齡 - 社會 影／桃園騎士「秒切3車道」勇撞賓士 網笑超療癒：一直刷重播 - 社會 蘇嘉全槓葉慶元 嗆見到就罵三字經 - 社會新聞 - 中國時報 下令員警遇抗爭推擠就假摔 警遭法院打臉分局長慘丟官 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。