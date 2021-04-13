戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式宣佈，廣受玩家喜愛的「地心引力模式」將於即日起至4月18日限時重返遊戲，玩家將駕駛V階以上戰車於寧靜之海 (Sea of Tranquility) 地圖上進行戰鬥，經歷前所未有的戰鬥體驗！

「地心引力模式」影片介紹

不同於《戰車世界：閃擊戰》一般戰鬥，車輛一旦碰觸到任何物體，就有可能會掉落到太空中，被射擊到則會因為後座力和撞擊而導致車輛被推回去。獎勵方面，玩家將獲得總計10個等級的太空軍團永久化身，勝利越多，頭像等級就越高！

這次重返的「地心引力模式」將新增一項全新推進器功能，此新增功能將使輕型戰車，中型戰車與驅逐戰車，在只需按一下按鈕的情況下，即可向空中發射。一旦功能被啟動，車輛的去向將取決於車輛的推動力。

「Sheridan 」活動影片介紹

另外，玩家應該特別留意ATGM的砲彈，因為一旦車輛與砲彈接觸後，就很有可能會被發射到平流層中！即日起至4月16日，在「Sheridan」特別活動中，玩家將有機會獲得活動最終大獎Sheridan，絕對是一輛玩家不想錯過收藏的車輛。

此外，為了紀念本月的宇宙系列活動，《戰車世界：閃擊戰》將探索者戰車的複製品發射到了軌道。這個Cromwell變種是本月戰鬥通行證《紅色星球行動》的戰利品，即日起至4月30日，玩家將能參與活動並有機會從中獲得大量獎勵！

(科技)