爆蘇揆漠視台鐵總體檢報告「連聽都不聽」 藍營揭行政院卸責四大謊言！

台鐵月初發生重大工安事故，造成49人死亡，交通部長林佳龍首當其衝成為了究責對象，外界要求下台的聲浪高，林佳龍也表態已經向總統、院長請辭，但不少民進黨立委認為，林佳龍應留下善後，才是真正的負責任，連觀光、運輸、機場、中華郵政、中華電信等工會也都表態力挺，希望林佳龍留任交通部長。對此，台北市議員羅智強怒轟，這齣十八相送根本就是歹戲拖棚，「林佳龍要辭就辭，哪這麼多廢話？」

羅智強今(13)日在臉書表示，林佳龍一方面表態辭職，交通部主秘又比照籌安會，發動相關國營事業工會挽留，林佳龍演這齣十八相送，是要讓自己走得漂漂亮亮的，要讓大家覺得，是眾人苦苦哀求、依依不捨，「阿龍我還是高風亮節，堅持辭職以示負責」，這樣未來再起的時候，也比較華麗一些。

羅智強痛批，林佳龍要搞這招，乾脆學古人送萬民傘；發動民眾堵在交通部，不讓你出門；或者找人把你的鞋子搶走；這樣子戲劇效果還比較高，但演戲歸演戲，今天發生的是一起重大的工安意外，林佳龍要辭職就辭職，哪來這麼多廢話？

羅智強也以當年高雄氣爆為例，表示當時在氣爆七天後，經濟部長張家祝就主動請辭；張家祝有像現在的蘇貞昌、林佳龍這樣，扭扭捏捏嗎？蘇貞昌是戀棧權位不想下台，林佳龍是為了東山再起，歹戲托棚，「民進黨你們真的是夠了！」

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(中時新聞網)