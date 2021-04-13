40歲香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後又突然宣布有第3個兒子Marcus，儘管近來瘋傳她懷第四胎消息，但本人始終沒有承認，日前她帶著兒子們外出用餐，意外曝光13歲大兒子Lucas的正面照，掀起網友熱議。

張柏芝時常透過社群平台分享日常生活，不只忙於工作，她也抽空陪伴3個孩子，不時曬出兒子們的帥照，日前她帶兒子們外出吃飯，發布了照片和影片，影片中可以看到大兒子Lucas和二兒子Quintus的身影，也意外曝光了Lucas的高顏值。

Lucas已經是個少年，越來越成熟。(圖/翻攝自微博)

13歲的Lucas已經是個憂鬱少年，只見他頂著一頭凌亂的捲髮，還留起了鬍子，身高也幾乎超過了媽媽張柏芝，而他放蕩不羈的模樣和爸爸謝霆鋒有幾分神似，儘管沒有特別打扮，但還是能看出他高挺的鼻樑，清秀五官遺傳了爸媽的好基因，越大越像謝霆鋒。

二兒子Quintus也十分帥氣。(圖/翻攝自張柏芝IG)

事實上，不僅是Lucas，10歲的Quintus也有著立體五官，雖然還十分稚嫩，但已經是小帥哥一枚，和爸爸謝霆鋒也相似度極高，過去張柏芝曾曬出陪Quintus念書的影片，期間母子倆聊著天，氣氛溫馨又歡樂，也意外讓兒子帥氣的長相再度入鏡。

(中時新聞網)