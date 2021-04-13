台灣近期陷入嚴重乾旱，需要大量用水的高科技產業面臨龐大壓力，前竹科管理局長李界木接受媒體訪問時對此表示憂心，擔心若5月份雨量還是不夠，台積電6月恐面臨減產。對此，台積電代理發言人高孟華則回應，無法回答假設性問題。

去年開始，全球半導體產業大缺貨，台灣相關高科技公司壓力也大，沒想到從今年初開始，台灣卻出現嚴重乾旱，這也讓許多公司相當頭大，紛紛到處尋找水源。

其中，台積電四處尋求水源解決缺水問題，甚至與建商合作抽取開挖時發現的地下水，然而根據《鏡週刊》報導，前竹科管理局局長李界木擔心，雨量不夠狀況可能導致台積電面臨減產，缺水問題將直接衝擊高科技產業。《鏡週刊》引述台積電代理發言人高孟華的回應，強調目前無法回答假設性問題，但未來若有其他多元供水來源，在符合台積電的標準下，會積極配合使用。

事實上，台灣缺水問題已成為全球關注的重大事件，紐約時報9日曾引述專家說法進行報導，強調台灣面臨半世紀以來最嚴重的乾旱，暴露台灣發展半導體業遭遇重大挑戰，尤其現階段半導體供應鏈吃緊，全球科技界依賴台灣與台積電的產能，缺水將引發全球企業的憂慮。

(中時新聞網)