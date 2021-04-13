67歲影星成龍拍過無數膾炙人口的武打動作片，還遠赴美國好萊塢主演《尖峰時刻》、《西域威龍》以及《功夫夢》，締造亮眼的票房成績，只不過不得體的發言和過於自信的性格頗為人詬病，他曾暗示自己武功比李小龍強，但事實卻是被對方踢出屋外。

成龍幾年前接受談話節目《鏘鏘三人行》的訪問，被主持人問到：「如果你與李小龍是在同一個歲數，你們倆誰打得過誰？如果狀態一樣的話，打起來會怎樣？」成龍看似大器地回：「讓他贏吧！」接著暗示李小龍不是他的對手，「我比李小龍塊（塊頭大），比他高，李小龍肌肉很熟，我的肌肉也不賴，他是單骨，我是雙骨。李小龍被過度神話了，他一變變了個截拳道，我也可以做龍拳道，但是我不會去做。」

這一席輕視李小龍武功的言論，馬上被眾多網友罵翻，紛紛起底成龍18歲在電影《精武門》擔任大反派鈴木寬的演員橋本力的替身，結果被李小龍的腿功踹飛好幾公尺、直接摔到門外，也在電影《龍爭虎鬥》飾演嘍囉時，慘被李小龍痛毆到不成人形。

成龍與李小龍在《龍爭虎鬥》有激烈的打鬥戲。（圖／中時資料照）

不只如此，武打巨星鄭佩佩也在某次訪問中被問到：「陳港生（成龍）會功夫嗎？」結果她直言：「李小龍是真的會功夫，成龍是花拳繡腿。」大喇喇表明李小龍的武功遠勝成龍，就連洪金寶也親口說過，他年輕時曾與李小龍在片場較量，想不到還沒反應過來，李小龍的腿就到他臉上了。

許多網友都看不下去成龍的自滿，忍不住嘲諷：「真是當自己是龍，只不過是條蟲」、「李小龍打真功夫，成龍是打雜耍」等。

(中時新聞網)