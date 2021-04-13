立法院司法及法制委員會15日排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修訂草案，全國教師工會總聯合會今天主張，應盡速通過在職提撥免稅及回復補償金條文，至於月退休金調整機制和雙薪肥貓條款則有待討論。

根據現行規定，軍公教在職期間提繳費用仍要計入所得課稅。以一個年資超過25年的教師來說，每年依法提繳的金額超過5萬元，以稅率12％計算，還要繳6000多元的稅金。全教總認為，軍公教提撥應和私校教師、一般勞工一樣免納稅。

至於年資補償金，是民國84年至86年間軍公教年改，政府為了讓改革順利過渡而設計一種補償制度，必須在民國83年以前任職軍公教，且舊制年資不滿15年者方有此一年資補償金。所以年資補償金是補償，不是年金。

年資補償金自救會召集人施文平說，107年年改時改過頭，將在職公教人員的年資補償金拿掉，但軍人、已退休公教人員卻仍保留，這是一項不公平的選擇性改革，約有10萬人受影響，占全部公教人員的1／6。他認為，這次修法，應通過補償金回復法條，才能彌補錯誤且不公的改革。

至於解除退休軍公教再任私校限制的雙薪肥貓條款，全教總理事長侯俊良認為，當初年改時，民進黨採取最完嚴格的限制，只要退休軍公教轉任私校的薪資超過最低薪資，就要停領月退俸，但在大法官做出解釋後，民進黨在這次修法中，又完全解除限制，讓雙薪肥貓存在，這種極端的主張，匪夷所思。

侯俊良表示，大法官解釋認為，完全限制退休軍公教到私校任職有違憲法之平等精神，但可以「改採比例停發而非全部停發以緩和不利差別待遇之程度」，因此全教總建議改採比例停發，而不是完全解除限制。

此外，107年年改前，公教退休人員的月退休金可以隨著軍公教調薪而增加，但年改後，就不行了，造成退休人員老年的生活品質下降。

全教總認為，在這次修法中，應該讓公教退休人員的月退休金隨著「重要民生物價指數」調漲，而非「物價指數」。根據統計，從100年至今，台灣的重要民生物價上漲17.58％，而物價指數是上漲8.85％，重要民生物價指數更能反應庶民百姓日常生活的實際情形。

(中時 )