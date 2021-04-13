惡組頭賴帳拒不付錢 反持衝鋒槍開槍掃賭客落網

基隆一名年約30歲吳姓男子日前線上簽賭贏得10多萬元，但高姓組頭不願付錢，雙方12日約在中山區外木山商討，過程中談判破裂，高男竟帶著2名友人持槍攻擊對方，吳男右膝中2槍，所幸無生命危險，基隆市警局第四分局接獲通報，12小時內將3名犯嫌逮捕歸案，依殺人等罪嫌送辦。

據了解，高男平時在網路上經營線上簽賭，吳男日前贏得10多萬元賭金，但高男不想付錢，雙方相約在外木山談判，吳男帶著4名友人、一把開山刀和棍棒，高男則帶著2名友人、2把改造短槍、1把烏茲槍前往相約地點，雙方下車談判破裂，高男的林姓友人竟拿起一把改造手槍朝吳男射擊，另名張男也拿著一把改造烏茲衝鋒槍做事要攻擊。

混亂之中，吳男右膝中2槍，嚇得立即開車逃離現場，並自行前往長庚醫院就醫，院方發現傷勢有異，立即通報警方，第四分局接獲通報後，與刑警大隊成立專案小組，調閱周邊監視器，鎖定車輛查到車主身份，分別在三重、八里抓到3名犯嫌，並查獲2把改造短槍、1把烏茲衝鋒槍、BB槍，以及毒品、吸食器等。

警方偵詢時，高男坦承犯行，至於詳細金額和事發原因仍待調查釐清，依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送基隆地檢署偵辦，而吳男目前在醫院養傷，其4名友人仍在釐清身分。基隆市警察局長林炎田今日上午前往第四分局，頒發破案獎金，慰勞同仁徹夜未眠迅速偵破案件。

(中時 )