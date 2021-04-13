台積電董事長劉德音今(13日)親自參與白宮召開的半導體執行長峰會，台積電股價開低走高，一度上漲8元，來到613元，聯電也上漲3.3元，來到56.9元，聯發科來到984元，上漲24元，推升指數走高，盤中再創指數新高紀錄，來到17041.37點，上漲181點。
白宮今日召開半導體高峰會，由白宮國安顧問Jake Sullivan、白宮經濟顧問Brian Deese以及商務部長Gina Raimondo主持，除台積電劉德音外，包括美國福特汽車、通用汽車以及英特爾、三星等企業高層也透過視訊參與會議。劉德音會後表示，國外直接投資能強化經濟競爭力，對於台積電將在亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，他有信心會成功。
台積電今日開低以604元、小跌1元開出，股價在白宮半導體高峰會後走堅，一度上漲8元，來到613元，今日原本即開高的聯電、聯發科股價也持續向上盤堅，聯電上漲3.3元，來到56.9元，聯發科來到984元，上漲24元，鴻海上漲2.5元，來到123元，華邦電今日股價也來到37元，上漲2.15元。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。