台積電董事長劉德音今(13日)親自參與白宮召開的半導體執行長峰會，台積電股價開低走高，一度上漲8元，來到613元，聯電也上漲3.3元，來到56.9元，聯發科來到984元，上漲24元，推升指數走高，盤中再創指數新高紀錄，來到17041.37點，上漲181點。

白宮今日召開半導體高峰會，由白宮國安顧問Jake Sullivan、白宮經濟顧問Brian Deese以及商務部長Gina Raimondo主持，除台積電劉德音外，包括美國福特汽車、通用汽車以及英特爾、三星等企業高層也透過視訊參與會議。劉德音會後表示，國外直接投資能強化經濟競爭力，對於台積電將在亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，他有信心會成功。

台積電今日開低以604元、小跌1元開出，股價在白宮半導體高峰會後走堅，一度上漲8元，來到613元，今日原本即開高的聯電、聯發科股價也持續向上盤堅，聯電上漲3.3元，來到56.9元，聯發科來到984元，上漲24元，鴻海上漲2.5元，來到123元，華邦電今日股價也來到37元，上漲2.15元。

(中時新聞網)