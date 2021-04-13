白宮召開半導體執行長峰會，台積電(2330)董事長劉德音出席與會，會後指出，台積公司於國外直接投資能夠強化經濟競爭力；台積電今年將在亞利桑那州興建5奈米先進晶圓廠，劉德音有信心美國新廠會成功。

白宮今天召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會，由白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)主持。除了台積公司外，美國通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)、英特爾(Intel Corp)與韓國三星(Samsung)等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

劉德音於會後指出，國外直接投資能夠強化經濟競爭力，創造在地就業機會，進一步拓寬經濟的發展，助力當地公司成長並支持創新。

劉德音表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城即將興建5奈米先進晶圓廠，這計畫是美國史上最大的國外直接投資案之一，有信心在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州5奈米廠將於今年動工，預計2024年量產，規劃月產能2萬片晶圓，投資金額約120億美元。

(時報資訊)