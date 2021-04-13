美股四大指數昨全數收黑、日韓股市今早齊走高，台股今日開高12.7點，為16872.4點，台積電(2330)開低後翻紅、IC設計族群回穩強漲，資金向傳產內需前進，鋼鐵、造紙、水泥、航運族群等攜手揚升，指數在高檔震盪狹盤，多頭伺機攻上「萬七」關卡，最高曾至17034點。分析師表示，台股開高震盪後持續向萬七關卡挺進，守住5日均線，中止K棒連黑，此波指數挑戰萬七關卡，可以看出並非靠台積電進軍，而是其餘產業傳產原物料的支撐一起出力，盤面上百花齊放。目前大型權值股並未強勢表態，萬七關卡前反覆，短線難說高檔震盪整理格局。

盤面上，台積電昨被外資賣超4559張，今日開低，隨即買盤進駐，股價翻紅至610元附近，多空在平盤處展開拉鋸；IC設計類股甩開世芯陰霾，由天鈺(4961)領軍漲停，多頭人氣回籠，聯發科(2454)挾著首季業績出色，漲幅在1.5%、義隆(2458)產品漲價，股價漲幅逾6.5%，敦泰(3545)盤中買單急拉，股價漲幅逾8%；美國擬重拳制裁新疆太陽能板，激勵節能股全面拉高，茂迪(6244)、達能(3686)鎖在漲停板，聯合再生(3576)漲幅在5%左右；造紙股多頭續熱，華紙(1905)鎖在漲停板19.65元、永豐餘(1907)漲幅逼近7%，帶動上市造紙指數狂漲5.8%；鋼鐵股在原物料題材下發燒，中鋼(2002)漲幅逼近3%、千興(2025)漲幅逾7.5%、春源(2010)及美亞(2020)等漲幅都在4%以上。

分析師表示，目前傳產股成為市場多頭新寵，造紙、鋼鐵、紡織等近期市場表現強勢，由於類股輪動加速留意後續市場主流轉變。疫情趨緩經濟復甦可望帶動船運需求，貨櫃航運股的漲價題材後市預期仍將發酵空間。短線上，台股難脫漲多拉回震盪格局，壓力在前波高點17016點附近，需注意後續價量能否同步向上走揚。

(時報資訊)