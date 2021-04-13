由科技企業家Mike Lynch支持的英國網路安全公司Darktrace周一對於公司IPO發出聲明，希望能藉上市籌集資金，加速產品開發。

該科技公司於2013年創立於劍橋大學，公司使用人工智慧來解析IT網路，並通過識別異常行為來偵測攻擊。

執行長Poppy Gustafsson在接受路透訪問時表示，規劃中在倫敦股市的上市，對公司來說是重要的里程碑。

目前勞斯萊斯和可口可樂都是Darktrace的客戶；Darktrace也是首家將人工智慧應用到網路安全的公司；執行長表示該公司技術目前每秒都會阻止一網路威脅。

據熟知上市交易內情的人士指出，Darktrace公司設下的估值目標將在30億英鎊(約41億美元)。

知名科技創投家Mike Lynch旗下的創投基金Invoke資本是Darktrace早期投資人；目前Lynch已退出Darktrace董事會；執行長表示，Lynch是有遠見的企業家，其已不再參與公司的日常運作。

據Sky News早先報導，瑞銀集團由於Lynch的其他法律紛爭，在二月辭去為Darktrace的IPO準備工作。Gustafsson則表示，股票發行工作仍進行中；瑞銀則未立即回覆評論。

(時報資訊)