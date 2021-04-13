家電通路商-集雅社(2937)第1季合併營收為7.23億元，年成長21.42%，創下歷年同期新高，集雅社持續進行展店，預計今年店數能突破60家，隨著展店及公司強化行銷效益顯現，集雅社表示，今年可望延續去年成長趨勢，全年業績有機會兩位數成長。

有別於許多大型通路的街邊店形式，集雅社相對聚焦於百貨通路，目前全台擁有55家百貨門市，主打全機種商品都可以一站購足，強調一條龍服務及不打價格戰策略，讓集雅社在3C通路競爭激烈下營運還能持續攀升的主因。

集雅社3月合併營收為1.97億元，較去年同月成長3.64%，累計第1季合併營收為7.23億元，較去年同期成長21.42%，創下歷年同期新高。

集雅社表示，公司與一般的街邊店最大的差異在於公司主要門店都在百貨櫃位裡面，客群屬性不同，且從販售音響出身的集雅社，在全台的門店中幾乎都配備專業視聽室，可提供需要視聽設備的消費者，更佳的體驗與選擇；此外，集雅社也為消費者提供一條龍的專業顧問規劃以及諮詢服務，並有專業技師可到府進行了解與規劃，提供消費者提供最全面的建議。

集雅社近年除了百貨通路的拓點外，也積極針對門市街邊店以及商用工程通路進行布局，使營運穩健擴大；去年受惠國內消費動能增強，全年營收更是成長21.31%；與全國電(6281)、燦坤(2430)、順發(6154)等同業相比，是唯一連五年營收沒有衰退且呈現雙位數成長的公司。

目前集雅社全台共有52家櫃店，看好國內經濟成長對高品質家電產品帶來銷售助益，集雅社今年除已於3月3日在台北大葉高島屋新增設櫃外，位於高雄義享時尚廣場的新店於3月20日開幕，台北京站時尚廣場小碧潭店也預計4月開幕，屆時集雅社於百貨、購物中心設櫃店數總計將達55家店。

集雅社表示，除上述3家新開幕店外，今年度預計再加開3~6家百貨、購物中心櫃位，期望能一舉突破60家店；而旗艦門市街邊店，若有合適標的，希望能也再拓1家；強調多元品項販售的商用工程通路，全年亦預計有3家新的商用工程街邊門市開幕，希冀透過持續展店，推動營運向上攀升。

集雅社109年合併營收達28.86億元，年成長21.31%，營業毛利為7.2億元，合併毛利率為24.96%，年增0.93個百分點，稅後盈餘為1.03億元，年成長41.31%，每股盈餘為3.15元。

(時報資訊)