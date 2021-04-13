華城(1519)以自有品牌EVALUE發展電動車充電服務網絡與各式充電設備，EVALUE今年年底前全台將建置15座快充站與300座營運AC樁，屆時達成環島充電無憂目標，並成為車主心目中電動車充電第一站。公司也將以EVALUE品牌參加明天舉行的台北國際汽車零配件展。

華城執行長許逸晟表示，華城是最完整電動車充電價值鏈整合服務商，從設備開發生產、大小型充電站建置、到充電營運平台與站點管理，都能提供完整服務，是目前國內唯一提供一站式服務的充電營運商。

繼2020年第3季華城EVALUE啟用專為電動車建置的內湖充電旗艦站後，EVALUE緊鑼密鼓陸續在全台各地飯店旅宿、購物商場、科學園區、商辦大樓、娛樂場所以及高速公路沿線等多元類型的生活行經場域與業者共同合作設置充電站，為電動車主完善環島電動車純電生活圈。

2021年為EVALUE進入電動車充電領域的第10年，華城EVALUE不但在國內的充電樁擁有高市占率的成績，截至目前為止全台已建置6站DC直流充電站、AC交流充電樁營運樁數突破100樁，所提供的連線充電樁總功率達2025kW，為同業最高。

華城EVALUE不僅是Mercedes-Benz唯一車廠委託全方位充電解決方案服務商外，並為Toyota與中華汽車提供車主充電設備及家充安裝服務；充電營運方面，除上述車廠皆有合作外，亦是Audi充電關鍵策略合作夥伴，先後為Tesla建置12站Super Charger充電站、獨家為Porsche建置全台Turbo Charger充電站。

(時報資訊)