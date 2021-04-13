大陸一線紅星夫妻檔黃曉明與Angelababy結婚5年、育有一子「小海綿」，但近年恩愛互動明顯減少，因此屢傳婚變，如今又有消息，網上瘋傳Angelababy與黃曉明在武漢有一幢湖景豪宅，近日放上網出售中，售價是3700萬人民幣(約台幣1.6億)，但相較於豪宅的奢華內裝與價值，爆料者稱這價格可謂「低價變賣」，引發關注議論。

近是有網友在微博貼出多張豪宅內外景觀，爆料：「某教主跟暱稱baby的明星夫妻，低價變賣武漢的房產，這是離婚的前奏嗎？」，更透露該豪宅位於武漢長島別墅區，面積672平方公尺(約204坪)，還附帶453坪的廣闊花園，並且有2個私人碼頭、一處停機坪，帶私人管家，這樣的條件屬於一線湖景房，但放上網拍賣的售價卻只有3700萬人民幣(約台幣1.6億)，根本低價賤賣，感覺是急著脫手。

網上瘋傳黃曉明夫妻低價賤賣武漢湖景豪宅，懷疑是為分產作準備。(翻攝自微博)

夫妻倆豪宅賤賣消息在網路上瘋傳，有網友表示問了從事房仲業的朋友，證實了該豪宅真的出售中，但無法確定這豪宅擁有者是黃曉明、Angelababy夫妻，也有網友表示黃曉明夫妻倆的不動產，多買在北京、上海或是男方的老家青島，沒怎麼聽過他們在武漢有置產，且之前Baby曾針對婚變傳言告過網友且勝訴，因此奉勸眾人對這爆料內容聽聽就好，「謹慎吃瓜」為宜。

對於黃曉明夫妻倆暗自離婚一事，之前香港知名娛樂記者朱皮曾信誓旦旦地說，照他十多年擔當娛樂記者經驗，兩人應該早已離婚，且「兒子也歸父親了，財產早分配了」，還拿陳冠希做例子，說他當初也是到14歲才知道，爸媽已經離婚7年了，還因此不原諒爸爸，直到這幾年才漸漸解開父子心結，因此認為黃曉明夫妻的狀態是瞞不住的，「長久被動下去，也不是辦法」。

(中時新聞網)