新竹縣尖石鄉石磊國小13日在高鐵公司贊助下，參加台南3天2夜文化之旅，高鐵新竹站副站長柯明綸一早致贈全校46名師生的來回車票，也祝福學生們旅遊充實、平安。石磊國小校長楊絮捷指出，由於學校位於山區，較少搭乘高鐵機會，也藉由此次讓學生們體驗高鐵的便捷及快速。

楊絮捷表示，石磊國小為全台腹地最小的偏遠小學，學生均為泰雅族原住民，且大多住校，父母平日忙於工作，較少帶孩子去外縣市體驗不同的人文、風景，更難有機會搭乘高鐵。

此次安排台南文化之旅，也帶領學生走訪潟湖、體驗府城沿海人文與自然風情。楊絮捷指出，高鐵時速達300公里，透過來回車程，也讓學生認識這項縮短南來北往的便捷交通。

柯明綸也表示，期望透過此次活動，讓學生留下美好的回憶，台灣高鐵公司也秉持回饋旅客、社會的理念，落實企業社會責任，實踐「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

(中時 )