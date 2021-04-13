台中市環中路4段旁有不肖業者趁著夜間，使用大型機具挖土機對土地違法開挖，並埋入許多廢棄物。市議員何文海接獲里長投訴，發現是農田水利署台中管理處進行河道清淤，將挖起廢土推至在該地曝曬，要求市府應執行公權力，依法開罰。中市環保局強調，將依廢棄物清理法告發處分，並要求包商儘速改善。

何文海表示，當地里長向他投訴，環中路旁的土地突然被偷倒偷埋廢棄物，且偷倒者使用大型機具開挖埋入廢棄物像是有制度的集團所為，大量的垃圾以及廢土，在後續清理方面是相當困難的；過去南屯區就曾發生許多土地被無預警傾倒垃圾的事件。

何文海說，經由相關單位調查，發現傾倒單位是農田水利署台中管理處在做河道清淤時，將挖起的廢土推至在該地曝曬；這樣隨意堆放廢土的行為明顯違法，該土地若是一般私人用地，未經地主許可就擺放廢棄物，地主依法可以提吿；若是公有土地，一般市民可這樣隨意放置廢棄泥土在公有土地嗎？

何文海表示，農田水利署對於廢棄泥土的臨時安置，分明是便宜行事，且有違法的疑慮，最不該的是知法犯法，如果該土地為公有土地，台中市政府應該執行公權力，依法開罰。

台中管理處指出，因目前正在清水溝的淤泥，並沒有開挖、也沒有堆廢棄物；如果包商溼答答的清運走，將會造成沿途的環境汙染，反而會遭到台中市環保局的開罰，才會暫時堆放在該處；俟清出淤泥曬乾後，包商就會清運走，下次施工清理時將會謹慎。

環保局強調，經查是農田水利署台中管理處的灌溉溝渠清淤工程包商，將含水率較高的濕土暫放該處曝曬，避免清除過程含泥汙水滴漏汙染道路；將會同水利署台中管理處人員及包商至現場勘查，若發現影響環境衛生，將依《廢棄物清理法》告發處分，可處1200元以上6000元以下罰鍰，並要求包商儘速改善。

(中時 )