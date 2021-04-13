15年前擔任金門縣警察局局長的陳瑞通，利用主辦奧地利參訪案、約旦參訪案及美國波士頓出差之機會，詐領飛機機票的價差32萬多元，來支付一起出國的妻子及家人之部分費用，最高法院斥責他慷公家之慨、假公濟私，依貪汙罪判囚4年6月，褫奪公權2年定讞。

陳瑞通在2002年至2007年擔任金門縣警察局局長，他利用奧地利參訪案等機會，先購買經濟艙機票後再辦理禮遇升等而改搭商務艙，事後偽造票面金額較高的偽造電子機票，向縣警察局報支商務艙機票價格。

陳男將詐領飛機機票的價差，支應妻子、家人及友人之部分機票食宿費用，3次出國共詐領32萬6834元公款。

金門高分院斥責陳用公款來攤支私人出國旅費之舉，顯為「慷公家之慨」，其犯罪動機、目的及手段均屬可議，抑且，以其身為警察機關首長之身分，卻多次以上開違法方法溢領公款「假公濟私」，對所屬警政體系暨所有公務員嚴重造成錯誤示範。

合議庭認為，陳的犯行重大且他犯後猶一再否認犯行，並試圖混淆及掩飾詐領公款之情事，犯後態度實屬不佳，依貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判刑4年6月，褫奪公權2年，沒收未扣案的犯罪所得32萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )