原僅勞保年金給付可存入專戶，避免因債務導致年金遭強制執行，而立法院今日3讀通過修正《勞工保險條例》第29條部分條文，擴大適用範圍，未來只要是條例所定的保險給付，均得開立專戶存入，免遭強制執行。

今日通過之《勞工保險條例》部分條文，將現行年金給付得開立專戶存入，擴充為《勞工保險條例》中各項保險給付都得開立專戶存入，此筆存款不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

藍委蔣萬安指出，考量弱勢勞工及受益人的必要保障，以及勞保給付有社會照顧性質，因此應准許開立禁止扣押專戶，以保護弱勢勞工及受益人的基本經濟。

根據《勞工保險條例》第2條規定，有關勞保分類及給付種類，分為普通事故保險及職業災害保險，普通事故保險包含生育、傷病、失能、老年及死亡給付。職災保險包含傷病、醫療、失能及死亡給付。

此案今日經2讀後，民進黨團提議繼續進行3讀，而在場議事人員宣讀條文完畢後，院會也無提出文字修正，因此主持院會的立法院副院長蔡其昌，當場宣布條文修正通過。

(中時 )