為反應成本，國內尼龍絲報價大漲；由於步入第二季亞洲石化廠歲修旺季，國內己內醯胺CPL大廠也於四月份展開歲修，加上遠洋貨不足，致供應緊張情況加重，推升CPL現貨持高在2千美元/噸大關。

業者表示，由於原料短缺，為反應成本飆漲，決定於4月大幅調漲報價，其中尼龍絲平均漲幅8-9%，尼龍加工絲11-13%，不過因實際市場需求仍未好轉，舊客戶仍採以優惠折扣。

而受到苯價漲破900美元/噸提振，遠東區己內醯胺CPL現貨行情也持高，目前報價為1999-2001美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)