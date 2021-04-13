DRAM廠南亞科(2408)總經理李培瑛預期第2季產品價格可望持續走揚，DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。南亞科獲美系外資看好今年獲利翻倍，並調升目標價至150元新高，今南亞科領軍再攻百元大關，華邦電(2344)股價再創高。

南亞科上周五法說釋出樂觀看法，預期公司本季營運將有不錯表現；隨著供給成長有限、需求持續上揚，總經理李培瑛預期第二季DRAM報價可望持續上漲，外資圈也上調財務預期，目標價共識超越120元，其中，美銀證券看好全年獲利翻倍，將推測合理股價拉升至150元，創目標價新紀錄。

外資指出，南亞科主力生產低密度DRAM，低密度DRAM每位元溢價比起主流的8Gb產品，更高出一成以上，換算下來，對南亞科整體營收與獲利的貢獻程度將達整體的一半以上。預估南亞科今年每股純益將成長100%以上，看好低密度DRAM報價續強，2022年獲利可望再增逾三成。

隨著DRAM後市看俏，第2季報價可望走揚，法人看好DRAM族群營運成長可期，華邦電也在市場買盤積極湧入下，今早股價表現強勁，達37元，創近20年來新高價。

動態隨機存取記憶體（DRAM）市況好轉，報價止跌反彈，南亞科第1季產品平均售價上揚15%，帶動毛利率與獲利高度成長，毛利率達29.1%，拉升7.1個百分點，稅後淨利27.05億元，季增192.7%，每股純益0.88元。

受惠DRAM漲價效益，加上旗下子公司新唐業績成長，華邦電3月營收達79.67億元，第1季營收213.25億元，皆創下歷史新高紀錄。

展望DRAM後市，南亞科預期，第2季DRAM報價可望持續上漲。法人預估，第2季DRAM漲價幅度將比第1季更明顯，將推升南亞科毛利率與獲利進一步攀高，全年獲利應可倍數增長。華邦電營運也將顯著好轉。

(時報資訊)