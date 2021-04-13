因部分投資人逢低買進，促使金價自1周低點反彈，不過市場正等待即將公布的美國消費者物價指數(CPI)以及零售銷售數據，故買盤呈現保守觀望狀態，而限制漲幅；截至台北時間4月13日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲3.5美元，報每盎司1736.2美元。

5月白銀上漲0.068美元，報每盎司24.935美元。

7月白金上漲0.2美元，報每盎司1175美元。

6月鈀金上漲3.1美元，報每盎司2675美元。(商品行情網)

(時報資訊)