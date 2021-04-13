高雄岡山昨(12)晚發生火警，燃燒產生刺鼻惡臭，影響整個北高雄、東高雄居民的生活品質，對此，就有網友指出，類似的畫面在去年國民黨執政時也發生過，當時民進黨多位民代出來痛批前市長，怒轟地方立委趙天麟，為何至今一聲不吭，難道換了執政黨就不用監督了嗎？

位於高雄市岡山區山隙路1巷的大寧股份有限公司，12日晚間7時許發生火警，燃燒廢棄物產生異味，影響燕巢、楠梓、左營、仁武、鳳山等區，異味飄散大半個高雄，引發民怨直呼「快窒息」、「被塑膠味臭醒」。

臉書粉專「care高雄」就發文指出，自從去年市長補選之後，那些超關心高雄人的官們，似乎也跟著離開高雄了，藍營的市府需要監督，難道綠營的就不用嗎？更點名去年1月高雄楠梓大火時，跳出來痛批市府的立委趙天麟，現在人到底在哪裡？難道執政黨換成了自己人，就通通不用監督了嗎？

該貼文引發網友討論，表示「好暖」、「現在根本沒人關心高雄好嗎」、「雙標政客無誤」、「專屬綠色的友善的城市」、「高雄人就是愛這樣的長官，他們暖就好」、「反正媒體的關心度也從高雄離開了」、「雙標才是唯一的標準」。

(中時新聞網)