太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因涉太電案被判刑3年入獄，2020年元旦才刑滿出監，孫另被控長期挪用基金會公款1.24億元，高院今年1月依公益侵占罪判1年6月定讞，2案合併應執行4年3月。台北地檢署通知孫於13日上午報到入監。孫晚了約1小時到北檢，面對媒體詢問不發一語，即進去執行科。

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因侵占基金會案，要再入獄服刑，13日赴台北地檢署第二辦公室報到執行。 (陳君瑋攝)

據了解，孫先前曾向檢方表明他年邁且罹病，想聲請延緩執行，但檢方初步認為孫在監執行是否不具自理能力，應由獄方審酌，孫須先發監，再交由獄方評估身體狀況，是否適合服刑。

據了解，孫道存2案的應執行刑期為4年3月，因為他前案被判刑3年部分，已執行完畢，因此他這次重新入監，先前已執行完畢的天數可以折抵，另依規定受刑人重新入監後至少要滿6個月以後才能再提報假釋，因此孫道存若入監，最快今年11月可以提報監獄假釋審查委員會審查他的假釋案。

另依監獄行刑法第13條規定，受刑人入監時應健康檢查，受刑人不得拒絕，經醫師檢查後若符合身心狀況欠缺辨識能力，導致生活無法自理、現罹患疾病因執行而不能保其生命、罹患法定傳染病，因執行有引起群聚感染之虞；或是衰老、身心障礙，不能於監獄自理等情況，監獄可拒絕收監。

71歲的孫道存因積欠貨物稅，連稅帶罰欠了1.2億元，差點遭法院裁定管收，他雖然及時還錢逃過一劫，但當時因掏空案纏身，無法自由調度基金，檢調懷疑資金來源，追查發現他竟挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」資金。

檢方發現，孫道存涉及掏空案及逃漏稅捐行政裁罰案件，積欠鉅額稅款及罰鍰，遭投資人求償及強制執行，導致資金無法自由運用，他為了周轉資金，自2012年6月起多次指示下屬，提領基金會公款挪為己用，涉犯公益侵占罪。

台北地院認定，孫道存利用身為兩個基金會董事長的身分，侵占網球基金會3779萬元、孫法民基金會1億0160萬餘元，為避免遭檢調查緝，或應付教育部年度審查，不時回補款項，掩飾犯行。

檢方指出，孫把兩基金會當成個人金庫，每次挪用10至100萬元不等金額，有時回補部分款項應付主管機關審查，共侵占約1.24億，涉犯公益侵占等罪。

孫涉太電案2020年元旦刑滿出獄，但當天又因侵占案遭台北地院羈押。去年3月依違反公益侵占罪遭判刑1年6月。案經孫上訴，由於孫在高院審理間撤回上訴，因此刑期定讞。

(中時 )