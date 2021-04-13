男星金剛（李信樵）日前健康檢查，發現肛門附近長了3公分腫瘤，原本預計要動手術處理，女友小嫻也放閃許下「我願意照顧他一輩子」的承諾，不過金剛今（13日）則發文提到最新病況，表示健檢發現3公分的東西不是腫瘤，而是「小膿包」，經由醫師處理後，現在已經平坦許多，剩下「小膿包皮」而已。

小嫻上個月過41歲生日時，與金剛相約去做健康檢查，沒想到金剛被診斷出肛門有3公分大的腫瘤，小嫻日前出席活動時提到，男友病況沒這麼輕微，她也毫不猶豫地許下：「我願意照顧他一輩子」的超閃承諾，而金剛今凌晨則在臉書發文提到，自己的症狀是「肛門廔管」，並表示健檢發現3公分的東西不是腫瘤，而是「小膿包」，經由醫師幫他劃開把膿引流出來，現在已平坦許多、剩下「小膿包皮」而已，而醫生也告訴金剛，膿包越小手術的傷口會越小。

金剛原本預計要動手術處理，不過他這段時間做了很多功課，經過多位醫生評估後，金剛則表示，他現在其實不會痛、也暫時沒有影響到生活，認為沒有急迫到要馬上做手術「雖然醫生還是有給我建議，但我最後決定還是暫時先觀察目前的傷口，再來決定是否真的要動那一刀，畢竟括約肌很重要啊！！」

金剛坦言自己其實很掙扎、也很猶豫，最後，金剛也提到：「當然我知道該面對還是要去面對！身體畢竟還是自己的！感謝大家，啾咪喔！」女友小嫻也心疼留言：「阿北辛苦了」。

(中時新聞網)