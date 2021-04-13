大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今天上午8點在新港奉天舉辦媽祖祝壽大典，典禮結束後有3名民眾遭煙火落焰擊中受傷，燒燙傷面積皆低於1％，為謹慎起見仍由救護車送往醫院急救。
嘉義縣消防局今天上午10點21分獲報，指新港奉天宮前有民眾遭鞭炮炸傷，派出新港、民雄2部救護車，到場後在新港鄉中山路前接觸傷者，現場3名傷者皆為女性分別是27歲、25歲及4歲，身上有紅腫、疼痛、2至5公分傷口等，送往朴子長庚醫院救治。新港分駐所員警獲報後也趕抵現場了解，事故原因正在調查中。
(中時 )
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今天上午8點在新港奉天舉辦媽祖祝壽大典，典禮結束後有3名民眾遭煙火落焰擊中受傷，燒燙傷面積皆低於1％，為謹慎起見仍由救護車送往醫院急救。
嘉義縣消防局今天上午10點21分獲報，指新港奉天宮前有民眾遭鞭炮炸傷，派出新港、民雄2部救護車，到場後在新港鄉中山路前接觸傷者，現場3名傷者皆為女性分別是27歲、25歲及4歲，身上有紅腫、疼痛、2至5公分傷口等，送往朴子長庚醫院救治。新港分駐所員警獲報後也趕抵現場了解，事故原因正在調查中。
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