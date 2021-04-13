夫妻婚後另一半的家人偶而來家裡住，無可厚非，但如果被對方當成是「我家」，常常來住，就會出問題了。就有一名已婚男網友發文抱怨，婚後自己買了房子，結果妻子的家人卻輪流到家裡住，還霸占主臥房，自己卻在客廳睡了6年，而且全家人來家裡吃一餐就好幾千，不合口味還要被檢討，讓他苦不堪言。

這名男網友在臉書「靠北婚姻2.0」無奈寫道，他婚後買了一間房子自己住「可是婚後妳全家族輪流來我們家住，又是啥道理？」接著說：「妻子哥哥、弟弟來，我們主臥給他們睡，我們睡客廳，你不在意我在意」。

原PO的苦水不止妻子全家人來家裡寄生，還抱怨說，自己吃穿花費多一點，就被妻子全家人檢討，被定期檢查他的收入及薪資，可是，全家出遊的破萬元費用，都是他全額買單，若是安排的餐廳飲食不好吃，自己還會被檢討，難怪他們放假都往我們家跑，害他除了上班外，剩下的時間幾乎都在陪伴妻子整家人「是我心胸太狹窄啊？都6年了。」

網友看了紛紛留言：「基本上6次就忍不住了，你還能忍6年」、「拿出理性當眾發一次脾氣，一定有效果，軟土深掘，男女都一樣，人性」、「你太太完全忽略你的心情」、「很不禮貌的一家人」、「你大概有被虐的傾向」、「如此糟蹋自己尊嚴的很少見了」。

(中時新聞網)