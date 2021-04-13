在外資回頭買入，以及科技族群拉抬下，13日韓國KOSPI走高。不過，市場還是擔心美企財報與通膨報告數字。KOSPI指數暫為3,167.15點，上漲31.56點，漲幅1.01%。同時，韓元走貶，韓公債殖利率也下跌。

三星電子與SK海力士分別漲0.96％與1.09％。至於電池製造商LG化學與簽下美國新電動車客戶的三星SDI，也各自漲3.18％和5.19％。

15日，韓國央行將公布利率政策，景氣雖有復甦跡象，不過疫情嚴峻加上疫苗接種率偏低下，市場普遍預估，韓國銀行將保持現行低利政策0.5%不變。

目前，韓國新確診者為542例，12日為587人，且低於11日的587人。

最新匯價，目前1美元可兌換1,125.8韓元，韓元貶值0.08％。

韓國3年期公債殖利率跌2個基準點至1.122％，而10年期的也跌2.3個基準點至1.982％。

(時報資訊)