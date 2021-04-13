成本墊高，周一國際鐵礦石上揚；因航運成本提高，加上中國需求增加，帶動國際鐵礦石價格連續2日上漲，其中65%鐵礦石更是突破8年多高點。
周一(12日) 62%國際鐵礦石價約漲0.38%；65%國際鐵礦石價約漲0.54%；58%國際鐵礦石價約漲0.04%；英國鐵礦石約漲0.6%；美國鐵礦石約漲0.4%。
大連期交所4月鐵礦石期約跌0.8%，焦煤跌1.4%，焦炭跌2.2%；上海期交所4月螺紋鋼跌1.6%，4月熱軋板捲跌1.3%，4月不鏽鋼跌1.3%。(商品行情網)
(時報資訊)
成本墊高，周一國際鐵礦石上揚；因航運成本提高，加上中國需求增加，帶動國際鐵礦石價格連續2日上漲，其中65%鐵礦石更是突破8年多高點。
周一(12日) 62%國際鐵礦石價約漲0.38%；65%國際鐵礦石價約漲0.54%；58%國際鐵礦石價約漲0.04%；英國鐵礦石約漲0.6%；美國鐵礦石約漲0.4%。
大連期交所4月鐵礦石期約跌0.8%，焦煤跌1.4%，焦炭跌2.2%；上海期交所4月螺紋鋼跌1.6%，4月熱軋板捲跌1.3%，4月不鏽鋼跌1.3%。(商品行情網)
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