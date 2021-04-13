《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 11:252021/04/13 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於沙烏地阿拉伯石油設施，受葉門胡塞反政府武裝組織的攻擊，令市場預期原油庫存有望連三周下降，促使油價小幅續揚；周二(4/13)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶59.93美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.27美元，報每桶63.55美元。(商品行情網) 上海銀高資產財管 5月上陣 《商情》憂疫情擴大 亞洲天然橡膠續挫 (時報資訊) #續揚 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 04:102021/04/13 財經要聞 建築結構詩人 卡拉特拉瓦亞洲首作 落腳桃園 04:102021/04/13 財經要聞 台股漲逾百點續攻萬七 台積電、友達、群創開盤跌 09:082021/04/13 財經 豐興、河靜鋼、寶鋼全面喊漲 04:102021/04/13 財經要聞 新竹自駕電動中巴 開跑 04:102021/04/13 產業．科技 斥資百億 遠東國際會議中心動土 04:102021/04/13 財經要聞 發行NFT作品周興哲亞洲第一 04:102021/04/13 娛樂新聞 《國際金融》歐股天價回落 財報股聚焦 09:432021/04/13 財經 中華舉重隊出征亞錦 爭東奧積分 04:102021/04/13 運動天地 仁武產業園區招商 22日起台北和高雄各一場 09:212021/04/13 財經 《國際油價》疫苗接種率提振 美油期貨反彈 10:002021/04/13 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 美想奪回半導體主導權 英特爾CEO曝光下一步 - 財經 三星高層專機來台搶料 電視部門社長韓宗熙昨來台 快閃會見聯發科、聯詠、友達 - 財經要聞 - 工商時報 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將「真實心聲」 - 財經 缺水衝擊大 前竹科管理局長警告6月恐減產 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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