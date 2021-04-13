由於沙烏地阿拉伯石油設施，受葉門胡塞反政府武裝組織的攻擊，令市場預期原油庫存有望連三周下降，促使油價小幅續揚；周二(4/13)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶59.93美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.27美元，報每桶63.55美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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