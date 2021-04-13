面對枯水期嚴峻水情，台南市長黃偉哲13日表示，目前為止，台南情形還不是最嚴重的，若能有效節約用水，台南水庫用水可撐到7月底，甚至8月初應該都沒有問題，在還沒到最糟糕狀況前，將節水措施做出來，才能把水庫的用水延長到最長。

黃偉哲今天到學甲區ASC國際驗證台灣鯛養殖場域視察時，被媒體問到「這2天颱風原本可能會來，但現在好像確定不來，旱象恐會更嚴重」。黃指出，東北季風隨著暖溼空氣和冷空氣交會，才會形成鋒面，可惜因颱風阻礙鋒面南下。

黃偉哲說，既然開源有問題，就要節流，能夠多撐1個禮拜、1個月，那我們就多1個禮拜、1個月的機會；目前台南還算不是最嚴重的，像德基水庫只剩下4.8％庫容量，中台灣已停五供二，所以台南在水情未如此嚴峻前，應該要節流，民眾需自我節制。

黃提到，另一方面政府也要有外控機制，市府查察一些營業場所，包括洗車、三溫暖的用水情形。如果業者用水還是一樣不知節制，還是拼命在用水的話，市府當然會有一些行政作業方式，不希望大家一邊在節水，結果仍有浪費的缺口，這點是無法接受的。

(中時 )