爆蘇揆漠視台鐵總體檢報告「連聽都不聽」 藍營揭行政院卸責四大謊言！

針對台鐵太魯閣號慘案，國民黨今召開「行政院卸責四大謊言，蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會，根據相關公文強調，蘇貞昌接任閣揆後不僅刻意漠視前任賴清德積極推動的台鐵改革，為了卸責，竟還在太魯閣號事故後由發言人以連篇謊言誤導國人。國民黨強烈要求蘇揆知恥下台，更直嗆蔡總統除了滿嘴改革台鐵，應告訴國人成立跨部會小組以推動台鐵改革的確實時程。

文傳會主委王育敏指出，交通部長林佳龍寫給台鐵員工的信，裡面有一句話說「要對自己良心負責，喚起各界及政府對台鐵投入更大支持及加速改革。」，她要請問，政院到底誰不支持台鐵？

她也說，相關促轉會是連報告都寫不出來的單位，蘇揆說很好、延任一年，卻不看普悠瑪事故改革台鐵的專業體檢報告，怎會如此雙標？而且行政院最近對台鐵總體檢報告的種種卸責說法，遭各界踢爆有四大謊言：

國民黨打臉行政院四大謊言對照表。(國民黨提供)

首先，107年10月21日普悠瑪事故後，隔年1月18日完成台鐵總體檢報告；行政院聲稱3天後即由政院祕書長發交相關部會執行，但實際上公文僅是將體檢小組「第10次會議紀錄」轉相關部會「查照」，並無任何政策指示。報告中具體提出「後續安排向蘇院長報告總體檢辦理情形」，以及「行政院成立推動小組」等建議，蘇揆都置若罔聞，沒安排小組報告、至今未成立跨部會推動小組；政院說「交付執行」，根本是欺騙國人。

第二、外界批評行政院不成立跨部會推動小組，政院說蘇揆去年指示副院長沈榮津開專案會議督導台鐵，蘇揆8日主持行政院會也說台鐵改革要加速，提到普悠瑪事故台鐵總體檢報告時還稱「去年更責由副院長開會檢討」。但媒體則披露，沈榮津是在109年5月成功站斷軌事件後召開專案會議，距體檢報告完成已一年多，且這些會議多討論技術層面，未觸及改革核心。政院刻意拿一年多後的專案會議來混淆卸責，還要各界「不要太在意名稱是什麼」，但時間的差距證實所謂「專案會議」完全是敷衍；正因蘇揆漠視體檢報告，台鐵改革才無法加速，政院還說謊誤導大眾，蘇揆已明顯不適任。

行政院祕書長發出台鐵改革小組會議結論的「查照」函。(國民黨提供)

台鐵改革小組會議紀錄，載明要向蘇揆報告等結論。(國民黨提供)

第三、行政院說總體檢報告僅供「內部參考」，但台鐵體檢小組由政委擔任召集人，成員匯集交通、財政、經濟部及國發會、工程會，主計處與人事總處副部長層級，並聘請學者專家分成「土木軌道與系統整合」、「機電」、「營運」與「組織管理」四大諮詢分組，成員包括：台大軌道科技研究中心主任廖慶隆、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元、機電系統專家謝長安、前北捷系統處長鄭德發、桃園機場公司總經理林祥生、台灣高鐵執行副總陳強、中華民國管理科學學會祕書長張玉山、中華民國運輸學會理事鍾慧諭、台灣鐵道暨國土規劃學會理事長吳易翰、台鐵工會理事長張文正等代表。

小組歷經三個月完成總體檢報告，提出中長期改善方案，涵蓋相當全面，但完成的諸多結論卻遭繼任的蘇揆漠視，還貶低為「內參」，無視官員及專家學者的專業意見。

第四、行政院聲稱沒扣住、冷凍報告，但事實上，報告完成將近8個月後，交通部才在108年9月12日將報告全文上網公開，交通部長林佳龍直言「也覺不解」，反映對蘇揆扣住台鐵體檢報告的不滿。政院說沒扣壓報告不予核定，明顯是有臉扣報告，沒膽承認還說謊。

國民黨文傳會主委王育敏（見圖）及發言人陳偉杰13日召開記者會，痛批行政院漠視普悠瑪號列車事故後的台鐵總體演報告，並直指院長蘇貞昌誤導大眾視聽，應該為此下台負責。（范揚光攝）

王育敏說，太魯閣號意外釀重大死傷，蔡總統文不但拒絕向國人道歉，罹難者頭七才剛過，蔡臉書PO文卻是搭配手持球棒圖，擔心自己的觸及率下降！如此沒有同理心的國家元首，令人感到無比悲哀與憤怒！國民黨具體要求，蔡總統除了提出改革台鐵的口號，更應該拿出實際行動，儘速提出實際改革作法，回答國人何時會成立跨部會小組？拿出落實推動台鐵改革的時程表。

發言人陳偉杰則說，侯已開第一槍要求檢視新北境內台鐵工程安全，希望「衝衝衝」不要變「閃閃閃」，中央該做的不做，變地方政府自己顧。

【LIVE直播】國民黨召開「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會

(中時 )