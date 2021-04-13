博鰲亞洲論壇年會將於4月18日至21日在海南博鰲通過線上線下結合的方式舉行，大會13日公布出席嘉賓名單，其中國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃、特斯拉執行長穆斯克等將出席。

國際組織和地區組織負責人中，除喬治艾娃外，世界貿易組織（WTO）總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）等將出席。

中國政府、地方政府中，中國工業和資訊化部部長肖亞慶、中國財政部部長劉昆、中國人民銀行行長易綱、國務院國有資產監督管理委員會主任郝鵬等將出席。

各國企業界代表中，黑石集團董事長、總裁兼聯合創始人蘇世民、貝萊德集團創始人兼首席執行官勞倫斯芬克、橋水基金聯合主席兼聯合首席投資官達利歐、高盛集團全球總裁溫澤恩、特斯拉首席執行官穆斯克、高通公司首席執行官莫倫科夫、英特爾公司首席執行官派特基辛格、華為副董事長、輪值董事長胡厚昆等將出席。

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