【旅遊經 編輯部報導】

新北市八里區下罟子漁港透過漁港活化，保持了原始的漁村風味，也賦與它新的風情，增設浮動碼頭及美化漁港周圍景觀，並連接八里自行車道提升漁港觀光機能，新北市政府農業局提升漁港質感及功能後，邀請民眾來漁港感受享受美麗的漁港景緻。

民眾可以騎著單車，沿著八里左岸自行車道從觀音坑溪口起，一直到下罟子漁港。沿著淡水河岸而行，一路經由關渡大橋、八里渡船頭、挖子尾生態保護區、十三行博物館，結合人文、生態，古蹟，是都市叢林中難得一見的單車綠洲。

下罟子漁港擁有得天獨厚的純樸寧靜，沒有都市吵雜的喧鬧，相較於觀光漁港，她保持了原始的漁村的樣貌，沒有過多的彩繪雕琢，呈現出實在傳統的漁村風光。在優閒寧靜的港灣盡享水天一色風光。當太陽慢慢往西方落下，天色隨著日落變化，整個漁港的天空就像調色盤一般出現紅、橙、黃、紫等豐富雲彩變化，是一處觀賞夕陽的好去處。

八里出名紅龜粿

討海人海鮮餐廳料理

下罟子漁港平坦美觀的碼頭舖面跟基樁彩繪，民眾在漁港遊憩之際可以闔家大小騎著單車欣賞漁港風光，並順道參觀當地著名之廖添丁廟、品嘗八里出名的紅龜粿等；漁港旁討海人海鮮餐廳料理也堪稱一絕，師傅純熟的手藝，將魩仔魚、黑鯛和鰆魚等，展現現撈的漁貨的鮮度與美味。

廖添丁廟

新北市漁業處處長張麗珍表示，新北市在長達145公里的海岸線即擁有28個漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，且每一處漁港各具魅力，市府透過大力推動嗨漁港計畫已為漁港創造出嶄新的價值與定位。下罟子漁港透過港區整體改善及規劃，已成為當地新興觀光景點，民眾可以來趟下罟子小旅行，騎單車遊港灣，嘗美食，闔家度過優閒的時光。

(中時新聞網)