今年「自由盃國小組個人桌球錦標賽」於4月12日於桃園市巨蛋體育館正式展開，賽程為期3天，最終各組將錄取前5名，錄取者將取得參加今年度少年桌球國手選拔的資格，報名人數高達2200人，全台共201所學校參賽，各選手準備在賽場上大放異彩，爭奪國手選拔的機會。

桃園市長鄭文燦13日親臨比賽場地，他提到，為提供選手更好的比賽環境，桃園市府整修桃園市巨蛋體育館，包括天幕、地坪及周邊設施等，這次的全國自由盃同一時間能進行40個桌球賽事，希望選手在桃園能享受美好的比賽經驗。

桃園市體育局表示，只要是中華民國國民且現就讀於國內公、私立國小，年齡符合各組者皆可報名參加，該比賽由桃園市桌球委員會承辦，項目共分男子組及女子組10歲、11歲、12歲單打賽與雙打賽，共計12個組別，最終錄取各組前5名，這次的比賽是全國國小菁英選手爭取今年度少年桌球國手資格門票的機會，報名人數激增，突破2200人，共計有201個學校報名參賽，桃園市共有12校375位選手參賽。

桃園市長鄭文燦13日親至比賽現場，表示為了讓選手比賽環境提升，特地整修了巨蛋體育館。（姜霏攝）

桃園市桌球委員會主委郭麗華表示，桃園市致力於桌球項目的推廣，針對各校也會給予教練、設備的補助，桃園市轄內不少國小的桌球成績都相當亮眼，期盼孩子能在資源充足的條件下，勇於參賽、挑戰自己。

體育局說，桃園市推動各項體育運動向來不遺餘力，在桃園市教育局、體育局及桌球委員會的努力推動下，接連舉辦「110年桌球國手選拔賽」及「110年自由盃國小組個人桌球錦標賽」，舉辦每場比賽盡心盡力，用心反映在成績上，去年全國中等學校運動會，桃園市共獲得2金的佳績，也期許來自全國各地的參賽選手們都能發揮最好的實力，奪得佳績。

(中時 )